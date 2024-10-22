Saadet Partisi (SP) Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık ve SP İl Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Geçtiğimiz ay Çorum Valiliği görevine başlayan ve bugüne kadar çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşu ağırlayan Vali Ali Çalgan’a kutlama ve tanışma amaçlı ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Vali Çalgan son olarak Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve yönetimini ağırladı. Vali Çalgan’ı kutlayan Cıdık ve yönetimi görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Çalgan da heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ