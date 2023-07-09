Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Hititler Büyükelçiliklerde” ve “Kadeş Sevgi ve Barış Orkestrası” projeleri için büyükelçilikler düzeyinde görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, Hititler Büyükelçiliklerde projesi ile hem ülkelerle kültürel ilişkileri hem de ticari ilişkileri gerçekleştirmek ve iletişime geçtiğimiz, birlikte program yaptığımız ülkelerden ilimize turist gelmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Alper Bilan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında Hindistan büyük elçiliği ile de görüşmelere başladık. Ziyaretimize gelen Hindistan Ticari Ateşesi Uma Kant ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Marka şehir amacımıza doğru yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığı içindeyiz.”