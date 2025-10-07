Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi’nde görevli bazı kamu personelinin rüşvet ve zimmet iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu’nda görev yapan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen kişiler lehine, yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da dosyaların usule aykırı şekilde kapatılmasına yönelik işlemlere karıştıklarına ilişkin bilgiler elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135 ve 140. maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alındığı ve yürütülen soruşturma doğrultusunda, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Ekiplerin, maddi menfaatin temin edildiği anda yaptıkları operasyonla aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.’nın da bulunduğu 22 şüpheliyi, “Zimmet”, “Rüşvet”, “İkna suretiyle irtikap” ve “Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarını işledikleri şüphesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.