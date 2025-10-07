Merkeze bağlı Elmalı Köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangına köylüler de su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yakılmasından çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.