Merkeze bağlı Elmalı Köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangına köylüler de su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yakılmasından çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çorum'da yangın: 1 kişi yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da yangın: 1 kişi yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi
İçeriği Görüntüle

38Bef997 424E 4Aae 873D E1Aa41B97B7C5E246D73 3D70 44B9 9633 6B503E521D411Ff2C56F Af59 4B10 B7B3 76Ed4Bb885C3

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK