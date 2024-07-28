Belediye tarafından ilki Ulukavak Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerine eğlenceli anlar yaşatan etkinlikler serisi Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi ile devam etti.

Rüstem Eren Parkı’ndaki spor etkinlikleri ve çocuk yarışmaları ile başlayan yaz etkinlikleri programına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı.

Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu’nun muhteşem konseri ile devam eden etkinliğe katılanlar güzel bir yaz gecesi geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da gece sonunda vatandaşlarla özellikle çocuklarla bol bol selfie çekindi. Aşgın ayrıca tüm vatandaşları yaz boyunca devam edecek olan Mahalle Yaz Etkinliklerine davet etti.



Editör: KEMAL YOLYAPAR