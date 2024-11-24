İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi, şiddetle mücadele, trafik güvenliği ve düzensiz göçle mücadele gibi önemli alanlarda yeni adımlar atılmasını hedefliyor.

“RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMINA

KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER”

Ahlatcı, özellikle ruhsatsız silah kullanımının son yıllarda arttığını ve bunun önlenmesi için cezaların artırılacağını belirtti.

Yapılacak düzenleme ile ruhsatsız silah kullananların cezaları yükseltilerek, toplumsal düzeyde caydırıcılığın artırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme ile silahların temini ve kullanımı ile ilgili suçların daha etkin şekilde önlenmesi sağlanacak.

TRAFİKTE "ÇAKAR" İHLALERİNE

KARŞI CEZALAR KATLANIYOR

Ahlatcı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafik düzeni ve güvenliğini tehdit eden "çakar" cihazı kullanımına yönelik cezaların ağırlaştırıldığını açıkladı.

Buna göre; 6.439 TL olan ceza, ilk ihlal için 96.000 TL’ye, tekrarında ise 192.000 TL’ye çıkarılacak. Bu cihazları kullananların sürücü belgelerine el konulacak ve araçlar trafikten men edilecek.

Ahlatcı, bu düzenlemeyle trafik güvenliğini daha da artırmayı ve ihlallerin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

HIZLI ADIMLAR ATILACAK”

Düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan düzenlemelere de değinen Ahlatcı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklere dikkat çekti.

Ahlatcı’nın verdiği bilgiye göre; kamu düzeni ve güvenliği açısından risk oluşturan yabancıların hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi sağlanacak.

Sınır dışı kararları ve kısa dönem ikamet izinlerine ilişkin davaların hızla sonuçlanması için yasal düzenlemeler sağlanarak yasa dışı göçün önüne geçilecek.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİ İÇİN

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Kanun teklifinde ayrıca suçla mücadele, iç güvenlik ve kamu düzeninin korunmasına yönelik birçok düzenleme yer alıyor. Bu kapsamda; kiralık araçların suçlarda kullanımını önlemeye yönelik yeni önlemler.

Emniyet personelinin emeklilik haklarına yönelik iyileştirmeler.

?Polis Bakım ve Yardım Sandığında yapılan düzenlemeler Sandık üyesi emniyet personelimize emeklilik sonrası isteğe bağlı üyelik ve katılım payı sistemi adı altında tıpkı OYAK’ta olduğu gibi emeklilik sonrası katılım kâr payı adı altında ikinci bir emeklilik maaşı ve ölüm yardımlarından yararlanabilme imkânı getirildi.

Kaymakam ve müfettiş adaylarının liyakat esaslı seçimi için de düzenlemeler mevcut.

AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, teklifin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye’nin güvenliği ve kamu düzeninin daha da güçleneceğini belirterek, milletvekillerinden bu önemli düzenlemeye destek vermelerini beklediklerini kaydetti.

Editör: HABER MERKEZİ