Didem Ketenci, Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşayan Çorum’un Karagöz köyünden Cihan Ketenci’nin kızı.

Cihan Ketenci, yaşadığı kentte Çorum adına düzenlenen her organizasyona azami katkıyı sağlayan vefalı bir Çorum evlâdı.

Kızı Didem Ketenci ise, deyimin tam anlamıyla Rotterdam’dan yükselen bir Çorumlu ses. Halk müziği alanında olağanüstü yetenekli bir yıldız adayı.

Didem Ketenci, 4 Mayıs’ta, Rotterdam Alevi Kültür Merkezi’nin de desteğiyle Hacı Bektaş Veli Vakfı tarafından Çorum’da düzenlenen Rıza Şehri Dayanışma Etkinliği’ne konuk sanatçı olarak katılmak üzere Çorum’a gelecek.