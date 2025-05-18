Hitit Üniversitesi öğretim üyelerinin hakemliğinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Müslim Kılıç ve hakem heyetinin katılımıyla düzenlenen törende, dereceye giren öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Yarışmada başarılı olan takımlara kupa, madalya ve sırt çantaları takdim edildi. Milli Eğitim Müdürü Çağlar, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere ödüllerini verirken, hakem heyeti ve teknik ekibe teşekkür belgelerini sundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen takımlara ödüllerini verirken, hakem heyeti ve teknik ekibe plaket takdim etti. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere de katılım belgeleri verildi.

Ödül töreni, öğrencilerin ve öğretmenlerin gururlu anlarına sahne oldu.

Buna göre 4 ayrı kategorideki yarışmalarda dereceler şu şekilde açıklandı: “Çizgi İzleyen Kategorisi Ortaokul 1. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu (Süper Yıldızlar) 2. 23 Nisan Ortaokulu (23 Nisan ) 3. Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu (SAR ) Çizgi İzleyen Kategorisi Lise 1. TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (General) 2. TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzobot) 3. Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (City Star Takımı) Kodlama Kategorisi Ortaokul 1.Mustafa Kemal Ortaokulu (Code 2 ) 2.Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu (İmaj) 3. Mustafa Kemal Ortaokulu (Code 1) Kodlama Kategorisi Lise 1.Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi (Şatobot) 2.Osmancık Bilsem (Pirinçbot) 3.Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Roboteknik) Robofutbol Kategorisi 1.Takımlar Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü (Külliyenin Çocukları) - Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Külliye Robotik) 2. Takımlar Ada Koleji (Adanın Yıldızları R18) - Ada Koleji (Adanın Yıldızları R19) 3.Takımlar Doğa Koleji (Platinium Team) –TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorobot) Özdeğerler Kategorisi Ortaokul 1. Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu 2. Çorum Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul Bölümü) 3. Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu Özdeğerler Kategorisi Lise 1.Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.Osmancık Bilsem 3.TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”

Editör: KEMAL YOLYAPAR