Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, çevreye duyarlılık konusunda fark yarattı. Düzenlenen atık pil toplama kampanyasında on binlerce atık pil toplayan minikler, çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğanın korunmasına önemli katkı sağladı.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, “Güzel bir gelecek için sağlam temeller atıyoruz. Öğrencilerimiz yalnızca kendi sorumluluklarını yerine getirmekle kalmadı, ailelerini ve çevrelerini de bu konuda bilinçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek vererek dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Okulda düzenli olarak sürdürülen atık pil toplama etkinlikleri sayesinde öğrenciler, çevresel sorumluluk bilincini hayatlarının bir parçası hâline getiriyor.

Bahçelievler İlkokulu, doğaya saygılı, bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmeye devam ederken; her toplanan atık pilin, daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için atılmış değerli bir adım olduğu vurgulandı.

Editör: SELDA FINDIK