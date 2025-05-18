Nezaket ziyaretinde Toprak, Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, kamu yönetimi, yerel yönetim uygulamaları ve illerdeki denetim süreçleri üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında Çorum’daki güncel gelişmeler, kamu hizmetlerinin etkinliği ve idari yapıya dair konular da gündeme geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, nazik ziyaret için Cüneyit Orhan Toprak’a teşekkür etti. Çorum’un kamu yönetimi açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, şeffaf ve etkili yönetim anlayışını sürdürme kararlılığını ifade etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ