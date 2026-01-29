Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan, TSO Kültür ve Konferans Salonu’nun açılışının ardından Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve çok sayıda davetlinin eşlik ettiği ziyarette Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Borsa yöneticileri misafirleri ile yakından ilgilendi.

Ziyarette Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat tarafından Ticaret Borsası’nın Tarım Ürünleri Depoları Yapım Projesi ve süne ile mücadele hakkında bilgi verildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, süne ile mücadelede başarılı çalışmalar yapan Borsa yöneticilerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi