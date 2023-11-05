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1 Mayıs 1976’da çizdiği ve 1 Mayıs’ların simgesi haline gelen afişiyle hafızalarda yer eden Orhan Taylan hayatını kaybetti. Taylan'ın ölümünü, şair ve yazar Ataol Behramoğlu duyurdu.

Behramoğlu Taylan hakkında yaptığı paylaşımda, “Sanatçı, düşünür, 1 Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, ceza evi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü" ifadelerini kullandı.

ORHAN TAYLAN KİMDİR?

1941 Samsun'da doğan Taylan, ilkokulu Samsun’da bitirdi. 1960 yılında İstanbul Amerikan Erkek Koleji'nden mezun oldu.

27 Mayıs 1960 askeri darbe rejiminin getirdiği bir yasa uyarınca, askerliğini yedek subay-öğretmen olarak yapmak için başvurdu. İki yıl Söke Sazlıköy'de öğretmenlik yaptı.

1962’de İtalya’ya giderek Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. Duvar resmi tekniklerini araştırdı. 1966 yılında Roma Akademisi’ni bitirip Türkiye’ye döndü.

Türkiye İççi Partisi’ne üye oldu. Dekoratif duvar resimleri yaptı. Sendikalara ve gençlik derneklerine afişler, dergi grafikleri çizdi.

1968’de ilk kişisel resim sergisini İstanbul Belediye Galerisi’nde açtı. Vasıf Öngören'in oyunları için sahne dekoru, kısa metraj film denemeleri ve seramik çalışmalar yaptı.

Heykelci Kuzgun Acar ve karikatürcü Tan Oral ile çeşitli ortak çalışmalarda bulundu.

1976’da düzenlenen Antalya Uluslararası Sanat Festivali’nde ilk duvar resmini yaptı.

Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı'na seçildi. Serigrafi tekniğini öğrendi.

Çizdiği "1 Mayıs" afişi, Prag'da düzenlenen uluslararası sendikal afişler yarışmasında birincilik ödülü aldı.

1988-1990 yılları arasında eserleri Londra, Amsterdam ve Moskova gibi ülkelerde sergilendi. Bu dönemde yağlı boya çalışmalara ağırlık verdi. İstanbul’daki atölyesinde sergiler düzenledi. Çok sayıda kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı.