Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Resim Anabilim Dalı Emekli Öğretim Görevlisi Yılmaz Helvacı, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nü ziyaret etti.
Yılmaz Helvacı’nın, lisans birinci sınıf öğrencilerinin temel resim sanatı dersinde suluboya tekniğiyle sergilediği performans, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Resim Bölümü Başkanı Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş, öğrencilere alternatif bakış açıları kazandıran Yılmaz Helvacı’ya teşekkür etti.
Editör: KEMAL YOLYAPAR