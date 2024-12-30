Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Kenan Yaşar’ın kendisi gibi avukat olan oğlu Talha Yaşar, evlilik yolunda ilk adımı atarak, iş insanı Mustafa Yücesoy’un ingilizce öğretmeni kızı Perihan Yücesoy’la sözlendi.

Aile arasında yapılan söz merasiminde, genç çiftin söz yüzüklerini, Talha’nın amcası, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar taktı.

ÇORUM HABER, Yücesoy ve Yaşar ailelerini kutlar, hayatı paylaşma adına ilk adımı atan Perihan-Talha çiftine ömür bsoyu mutluluklar diler.