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Dr. Yekta Leblebici’nin oğlu, Filiz Leblebici’nin eşi, Asena ve Yekta Leblebici’nin babaları olan Reşat Leblebici’nin, iki ay önce böbrek nakli olduğu, enfeksiyon oluşması ve daha sonra da pıhtı atması sonucu komaya girince Bursa Acıbadem’e kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Reşat Leblebici’nin cenazesi, yarın Kocaeli’nin Başiskele İlçesi Yeniköy Erbay Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy Merkez Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.