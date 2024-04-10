31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden yeniden Uğurludağ Belediye Başkan Adayı gösterilen Remzi Torun 1.546 alırken, MHP adayı Zeki İpek 1.533 oy almış, 92 oy da geçersiz sayılmıştı.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından seçime itiraz edilmişti. MHP’nin itirazı önce İlçe Seçim Kurulu’nda ardından İl Seçim Kurulu’nda reddedilirken, Yüksek Seçim Kurulu da yerelden gelen red kararlarına uydu ve seçimleri kesinleştirdi.

YSK’nın kararının ardından da Uğurludağ Belediye Başkanlığı mazbatası İskilip İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlandı ve sabah saatlerinde düzenlenen törenle AK Parti Adayı Remzi Torun’a teslim edildi. Torun, kalabalık partili topluluğunun katıldığı törende mazbatasını alarak 3. dönem için görevine başlamış oldu.

Uğurludağ Belediye Başkanı Torun, yaptığı konuşmada oy veren, vermeyen hemşehrilerine teşekkür ederek, “Kazanan Uğurludağ olmuştur. Artık seçim süreci tamamlandı, şimdi Uğurludağ’a hizmet zamanı” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ