Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat beraberinde Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları ve Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın’ın yanı sıra Yürütme Kurulu Üyeleri Soner Buğdaylı, Firdevs Yalçın, Hasan Kiraz, Zeynep Çenesiz Yarımca, Yusuf Canbolat ve Fikret Külcü ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Yağbat ve Yürütme Kurulu Üyelerini kutlayarak, Hitit Üniversitesi olarak Kent Konseyi’nin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

İsmail Yağbat ise misafirperverliklerinden dolayı Rektör Öztürk’e teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi