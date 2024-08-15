Gürkan Eker isimli vatandaş, arazide gördüğü Sarıkız örümceğini cep telefonu ise görüntüledi. Teslim Köyü’nde bazı vatandaşların da özellikle bahçelerde Sarıkız örümceğine rastladığı öğrenildi.

TEHLİKELİ BİR TÜR…

Güçlü bir zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep, kertenkele, fare gibi hayvanlarla beslenen Sarıkız örümceği, halk arasında “et yiyen örümcek” olarak biliniyor.

Çorum’da çeşitli ilçe ve köylerde zaman zaman görülen Sarıkız örümceğine, şimdi de Çorum Merkez Teslim Köyü’nde rastlandı. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan Sarıkız örümceğinin 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği belirtildi.

Sarıkız örümceğinin diğerlerinden ayıran en önemli ve tehlikeli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan Sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara bile saldırmaktan çekinmiyor.

Vatandaşların, ölüm vakalarına sebep olabilecek bu tür örümceğe karşı dikkatli olması isteniyor.

Editör: Haber Merkezi