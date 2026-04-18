İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki okula düzenlenen saldırılarda canını kaybeden 8 öğrenci ve bir öğretmene Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Koca, "Yusuf Tekin çocuklarımızı koruyamayacaksan, okullarımın tuvaletlerine sabun koyamayacaksan, onlara eğitim veremeyeceksen sadece Atatürk'le uğraşacaksan sen makamı çok sevebilirsin o makamdan seni indirmek Çorumluların ve bizim namus sözümüzdür." ifadesini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ