İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, memleketi karış karış gezdiklerini, milletin problemlerini öncelediklerini söyledi.

Memleketi Çorum'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Koca, milletin zor durumda olduğunu, yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığını, çiftçinin, öğrencinin, esnafın, emeklinin zor durumda olduğunu dile getirdi.

“ALLAH SENİ PERİŞAN ETSİN”

Asgari ücretlinin 28 bin lira aldığını hatırlatan Koca, "Emekli 20 bin lira alıyor. Önümüz Kurban Bayramı milleti kredi çekip kurbanlık alacak duruma getirdiler. Biz bu düzeni reddediyoruz. Biz bu kara düzeni üzerimizde ne kadar baskı olursa olsun yargılanma pahasına kabul etmiyoruz. Ülkenin emeklisi 20 bin lira maaş alıyor SGK Başkanı çıkıyor ve diyor ki 'Bu ülkenin emeklisi çok yaşıyor' Allah seni kahretsin. Allah seni perişan etsin, seni o makama getirenlerden Allah hesabını sorsun." dedi.

"GENÇLERİ ÇORUM'U TERK ETMEK İSTİYOR"

Koca, Çorum'un civar illere bakıldığında sanayisi en gelişmiş illerin başında geldiğini ancak gençlerinin Çorum'u terk etmek isteyen bir il hale geldiğini kaydetti.

'Çorum'a bugüne kadar ne yatırım yaptınız' diye soran Koca, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Demiryolu getireceğim demiştiniz 2018 yılından bugüne hala demiryolu yok. Bunlar bu millete söz veriyor seçim kazanmak için her şeyi yapıyor ama günün sonunda elde var kocaman bir sıfır. Alışmışlar her tuşa basarak seçim kazanmaya, iftira atarak seçim kazanmaya. Bugün başta genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu olmak üzere tüm kadrolarıyla milletin sorunlarını önceliyor. Siyaset arenasından bunları silmek için var gücüyle çalışıyor."

"ÇORUM'DA HAZİNE ARAZİLERİ VARDI SATTILAR"

İktidarın sürekli eski Türkiye'ye atıfta bulunduğunu anlatan Koca, "Bahsedeyim mi size eski Türkiye'den Cumhuriyet kazanımlarının hepsini sattılar, Çorum'da Şeker fabrikası vardı sattılar. Çorum'da hazine arazileri vardı sattılar. Elde ne var her ay milletin sırtına yükledikleri 5 milyar dolar faiz var. Bu millet sizin harcadığınız faizleri ödemek zorunda mı kardeşim? Bu milleti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ölsünler dedikleri emeklilerle, önemsemedikleri çiftçilerle..." diye konuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİNE TEPKİ

İktidarın çözüm sürecine de tepki gösteren Koca, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sandıktan korkmuyoruz. İYİ Parti bugün olmasaydı Abdullah Öcalan denilen haini bunlar TRT ekranlarına çıkartır ve Türk halkına hitap ettirirlerdi. Ancak bizim bedenimizi çiğnemeden o haini o alçağı hiçbir statü aradıkları o papazı hiçbir yere getiremezler."

İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Çorum'un evladı Koca'yı ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi. Toplantıya, İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Danışmanı Erkan Yıldız ile partililer katıldı.