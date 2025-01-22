Basın İlan Kurumu’nun “resmi ilan pastasından hak etmeyenlere pay vermeme, nitelikli gazetecilik yapanların hakkını teslim etme” anlayışına ve çabalarına rağmen, siyaset kurumunun ve sektör içinden bir takım “çıkar” odaklarının baskıları sonucu “adalet” terazisinin şaştığını sık sık yazıyoruz.

Geçtiğimiz Eylül ayında BİK Genel Kurulu’nda alınan kararla, internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafikleri yarıya düşürülmüştü. Ne yazık ki, bu kararın, az izlenen sitelerin de aynı resmi ilanı almalarını sağlamak suretiyle adaletsizliği derinleştirdiği maalesef bir gerçek.

ÇORUM HABER ise, yazılı basında olduğu gibi internet haber sitesinde de dolu dolu habercilik yapmaya devam ediyor. Toplam tekil ziyaretçi sayısı 10 binden 5 bine düşürülmüştü, biz daima 10 binin üzerini gerçekleştiriyoruz. Sayfa gösterimi sayısı 30 binden 15 bine düşürülmüştü, biz 30 bini alt limit kabul etmeyi sürdürüyoruz.

19 Ocak 2025 günü yeni rekorlar kırdık. Alt limiti 5 bin olan tekil ziyaretçi sayısı 55.790, alt limiti 15 bin olan sayfa gösterimi sayısı da 82.730 olarak gerçekleşti.

Demek ki, mevzuat hazretleri iyi ile kötüyü ayırmasa da, halkımız nitelikli haberciliği ayırmasını biliyor.