Ciro olarak Türkiye’nin zirvesinde yer alan, sektörünün ihracat şampiyonu Ahlatcı Holding, Çorum’u da ihracatın süper ligine çıkardı ve yıllardan beri milyar doların üzerinde ihracat yapan iller sıralamasında pek çok büyük ilin bile önünde yer almasını sağladı. Ahlatcı Holding’in yıllık ihracatının 5 milyar doların çok üzerine çıktığı, ancak ihracatın bir kısmını İstanbul’dan yaptığı için, tamamının Çorum rakamına dahil olmadığı biliniyor.

TÜİK verilerine göre, Çorum’un Ağustos ayı ihracatı 580.8 milyon dolar oldu. 8 aylık ihracatı ise 2 milyar 510 milyon 971 bin dolara çıktı. 2021 yılında 2 milyar 633 milyon 965 bin dolarlık ihracatla kırılmış olan rekorun, bu yıl kolaylıkla aşılacağı ve 3.5 milyar doların üzerinde bir rakama ulaşılacağı tahmin ve umut ediliyor.

Çorum, Ağustos ayındaki ihracatı ile, geçmiş aylara göre daha büyük mesafe aldı ve milyar doları aşan 18 il içinde 11. oldu. İllerin Ağustos 2024 ihracat rakamları şöyle: İstanbul 82 milyar 43 milyon, İzmir 11 milyar 140 milyon, Ankara 9 milyar 181 milyon, Kocaeli 9 milyar 49 milyon, Bursa 8 milyar 167 milyon, Gaziantep 6 milyar 686 milyon, Mersin 5 milyar 420 milyon, Sakarya 4 milyar 232 milyon, Denizli 2 milyar 909 milyon, Çorum 2 milyar 510 milyon, Kayseri 2 milyar 465 milyon, Hatay 2 milyar 448 milyon, Konya 2 milyar 327 milyon, Manisa 2 milyar 147 milyon, Tekirdağ 2 milyar 223 milyon, Adana 1 milyar 983 milyon, Antalya 1 milyar 969 milyon, Eskişehir 1 milyar 35 milyon dolar.