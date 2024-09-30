Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer’in Defterdarlık resmi internet sitesinden paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Çorum genelinde 3 bin 726 kurumlar vergisi mükellefi tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 3 milyar 871 milyon lira matrah beyan edildi, beyan edilen bu tutar üzerinden 762 milyon 610 bin lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında % 79, tahakkuk eden vergi toplamında % 83 oranında artış gerçekleşti.

Kurumlar Vergisi 2023 yılı rekortmeni Kavsan A.Ş.’nin tahakkuk eden vergisi 35 milyon 726 bin lira. Ece Holding bünyesindeki ISV Saniter Seramik, tahakkuk eden 24 milyon lira vergiyle ikinci oldu. Kurumlar Vergisi’nin 3. ve 4. sırasındaki firmalar, isminin açıklanmasını istemedi. 5. Barmaksan’ın vergisi ise 12 milyon 164 bin lira.

Defterdar Vekili Ciğer’in açıklamasına göre, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Çorum genelinde 23 bin 623 gelir vergisi mükellefi tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 milyar 840 milyon 329 bin lira matrah beyan edildi; beyan edilen bu tutar üzerinden 518 milyon 121 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında % 174, tahakkuk eden vergi toplamında % 169 oranında artış gerçekleşti.

Gelir Vergisi’nde ilk üç mükellef isminin açıklanmasını istemedi. 4. sıradaki Oğuz Taç’ın tahakkuk eden vergisi 3 milyon 798 bin lira. 5. Sırada ise, 3 milyon 233 bin lira gelir vergisi tahakkuku ile Sungurlu’dan Salih Zeki Öztekin yer alıyor.

Defterdar Vekili Erkan Ciğer, ödedikleri vergilerle ülke ekonomisine, kamu hizmetlerinin geliştirilmesine ve toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunmaları nedeniyle, en çok vergi ödeyen mükelleflere, ayrıca vergisini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.