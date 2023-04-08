Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta İzmir bölgesi B klasman hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. Çorum FK, tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırmak için de mücadele edecek.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK, yarın 31.hafta maçında, düşme hattında yer alan takımlardan, Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu’nu konuk edecek.

12 maçtır yenilmeyen ve Sivas Belediye galibiyetiyle başlayan seride, Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve son olarak Ankaraspor’u yenerek üst üste dört galibiyet alan Çorum FK, yarınki maçta, ekonomik sıkıntılar nedeniyle dağılan ve altyapıdan gençlerden oluşan bir kadro ile maçlara çıkan Tarsus İdmanyurdu karşısında da galibiyet hedefliyor. Galibiyet serisini sürdürüp, tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu da kırmayı amaçlayan Çorum FK’da sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor. Kırmızı-siyahlı takımda sarı kart cezalısı olan kaptan Murat ve Fatih Selimhan’ın yanı sıra tedavileri süren Ozan Sol, Berkay Can ve Muhammed Mustafa forma giyemeyecekler.

Bitime 9 hafta kala, 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Çorum FK ile 21 puanla düşme hattında yer alan 17.sıradaki Tarsus İdmanyurdu arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi B klasman hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Ferhan Kestanloğlu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Denizcan Şahin ile Aydın bölgesinden Baykal Tuna yapacak. Uşak bölgesinden Veli Karakaya da maçın dördüncü hakemi olacak.

Galibiyet için açık ara favori olan Çorum FK, yenilmezse tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kıracak.

(Hüseyin AŞKIN)