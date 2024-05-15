Ahlatcı Çorum FK, 16 Mayıs Perşembe günü, play-off 1.eleme turu maçında konuk edeceği Kocaelispor’la tarihinde tam 14 kez karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette Körfez ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile bugüne kadar 3.Lig’de 10, 2.Lig’de 2, 1.Lig’de de 2 olmak üzere tam 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 17 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

ÇORUM’DA

1 GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor Çorum’da 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 4 puan toplayabilen Ahlatcı Çorum FK 5 maçı kaybederken, attığı 5 gole karşılık 9 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip tek galibiyetini 2017-2018 Sezonunun 10.haftasında, 4-2’lik skorla, tek beraberliğini ise bu sezonun 29.haftasında 1-1’lik skorla aldı.

DEPLASMAN

KARNESİ

DAHA İYİ

İki takım Çorum’da olduğu gibi Kocaeli’de de 7 kez karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Ahlatcı Çorum FK 9 gol yedi.

Kırmızı-siyahlılar, Kocaeli’ndeki galibiyetlerde 2016-2017 Sezonunun 32.haftasında 2-0, 2018-2019 Sezonunun play-off yarı final rövanş maçında ise 3-0 kazandı. İki takım arasında Kocaeli’deki beraberliklerde ise, 2017-2018 Sezonunun 27.hafta maçı 1-1, 2018-2019 Sezonunun 30.hafta maçı da 0-0 bitti.

ÇORUM-KOCAELİ

MAÇLARI

2012-2013

1-3

1-3 D

2016-2017

2-3

2-0 D

2017-2018

4-2

1-1 D

2018-2019

1-2

0-0 D

0-1

3-0 D

2020-2021

0-3 D

0-1

2023-2024

1-2 D

1-1