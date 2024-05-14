Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıyan, 16 Mayıs Perşembe günü de play-off 1.turunda Kocaelispor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK’da prim miktarları belli oldu.

KOCAELİ GALİBİYET

PRİMİ 100’ER BİN LİRA

Edinilen bilgilere göre, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yarınki Kocaelispor maçının tur primini 100’er bin lira olarak açıkladı. Bu rakamın artacağı belirtilirken, yarı final maçlarının primleri ise daha sonra belirlenecek.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ KİŞİ BAŞI

1 MİLYON 500 BİN

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın finalde Sakaryaspor’u da yenip Süper Lig’e yükselmesi halinde teknik heyet ve futbolculara kişi başı 1 milyon 500 bin lira prim verilecek. Özel primlerle birlikte rakamın daha da artması bekleniyor.