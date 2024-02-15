Ahlatcı Çorum FK, 18 Şubat Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor’la resmi olarak 6.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta alınan sonuçlara göre Ahlatcı Çorum FK’nın üstünlüğü bulunuyor.

İLK İKİ MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor’la ilk kez, 2013-2014 Sezonunda, 3.Lig 2.Grup’ta rakip oldu. 6.haftada Çorum’da oynanan maçı kırmızı-siyahlı takım 1-0 kazandı. 6 Ekim 2013’te, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Çorum temsilcisine galibiyeti getiren golü 71.dakikada İmam Almas attı.

Aynı sezonun 23.haftasında, 23 Şubat 2014’te, Sakarya’da oynanan maçı da yine Ahlatcı Çorum FK kazandı. Atatürk Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 36.dakikada Ender Acar ve 65.dakikada İmam Almas atarken, Sakaryaspor’un tek golü 42.dakikada Hakan Çalışkan’dan geldi.

2.LİG’DE SAKARYA ÜSTÜN

İki takım arasında, oynanan iki 3.Lig maçını da Ahlatcı Çorum FK kazanırken, taraflar 2021-2022 Sezonunda, bu kez 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Ligin 3.haftasında, 19 Eylül 2021’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç 0-0 biterken, 22.haftada, Sakarya’da oynanan maçı evsahibi takım 4-1 kazandı. 9 Mart 2022’de, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan maçta yeşil-siyahlı takıma farklı galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Ömer Bozan, 60.dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu, 70.dakikada Hurşit Taşçı ve 72.dakikada Ali Özgün atarken, Çorum temsilcisinin tek golünü 64.dakikada Burak Çalık kaydetti.

SON MAÇI ÇORUM FK 1-0 ALDI

Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor bu sezon ise 1.Lig’de rakip oldu. Ligin 6.haftasında, Çorum’da oynanan maçı, 30.dakikada Ahmet İlhan Özek’in 30.dakikada penaltıdan attığı golle Çorum temsilcisi 1-0 kazandı.