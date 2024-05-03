Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6 maçta toplam 11 gol atıldı. Bu gollerin 8’i Ahlatcı Çorum FK, 3’ü Şanlıurfaspor’dan geldi.

Ahlatcı Çorum FK adına Sinan Kurumuş 3 golle iki takım arasında oynanan maçlarda en çok gol atan futbolcu olurken, kırmızı-siyahlı ekibin diğer gollerini Hakan Yağmurkaya, Fatih Şerifoğlu, Umut Kaya, Ozan Sol ve Şanlıurfasporlu Enes Subaşı kendi kalesine attı.

Şanlıurfaspor’un gollerini ise Cihan Can, Mustafa Şen ve Muhammet Arslantaş kaydetti.