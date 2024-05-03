Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6 maçta toplam 11 gol atıldı. Bu gollerin 8’i Ahlatcı Çorum FK, 3’ü Şanlıurfaspor’dan geldi.
Ahlatcı Çorum FK adına Sinan Kurumuş 3 golle iki takım arasında oynanan maçlarda en çok gol atan futbolcu olurken, kırmızı-siyahlı ekibin diğer gollerini Hakan Yağmurkaya, Fatih Şerifoğlu, Umut Kaya, Ozan Sol ve Şanlıurfasporlu Enes Subaşı kendi kalesine attı.
Şanlıurfaspor’un gollerini ise Cihan Can, Mustafa Şen ve Muhammet Arslantaş kaydetti.
Editör: HABER MERKEZİ