Ahlatcı Çorum FK’nın 3.Lig’de şampiyon olup 2.Lig’e yükseldiği 2018-2019 Sezonunda formasını giyen Emre Gemici, bu sezon Kepezspor formasıyla da gol kralı oldu.

Sezonu 3.Lig 2.Grup takımlarından Karşıyaka’da başlayan Emre Gemici, İzmir temsilcisinin formasıyla 10 maçta 2 gol atarken, ara transfer döneminde, 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Kepezspor’a geçti. Antalya temsilcisi 70 puanla şampiyon olarak 2.Lig’e yükselirken, 14 maçta 16 gol atan Emre Gemici grubun gol kralı oldu.

Emre Gemici, daha önce de 2020-2021 Sezonunda Malatya Yeşilyurt forması altında 22 golle, 2021-2022 Sezonunda ise İskenderunspor formasıyla 19 gol atarak gol kralı olmuştu.