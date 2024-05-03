Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği bugün Tokat'ta başlıyor. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor yarı finaller için dün Ümit Gökgöz önderliğinde Tokat'a gitti. Dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde yapılan teknik toplantı sonrası Çorum temsilcisinin grubu, rakipleri ve maç programı belli olurken, yıldız sultanlar ilk maçını bugün oynayacak.

Osmancık Belediyespor kız voleybol takımını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent birlikte uğurladı.

Editör: RIFAT KARA