Osmancık’ta 33 yıl önce sahnelenerek Ankara Devlet Tiyatroları sahnesinde birincilik kazanan “Reis Bey” adlı tiyatro oyunu yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Emekli öğretmen Haydar Kurşun, Osmancık Kent Ada Park'ta düzenlenen toplantıda konuya ilişkin açıklama yaptı. Kurşun, sınıf öğretmenliği yaptığı yıllarda, 1992'de Necip Fazıl Kısakürek'in eserini sahneye koyduklarını ve yapılan yarışmalarda birincilik kazandıklarını ifade etti.Haydar Kurşun, 33 yıl sonra tamamı yerel oyunculardan oluşacak “Reis Bey” oyununu tekrar sahneye koyacağını belirterek, yönetmenliği kendisinin üstleneceğini kaydetti. Tiyatroda görev alacak oyuncuların belirlenmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.Yönetmenliğini Haydar Kurşun'un yapacağı oyun Ekim ayından itibaren Çorum, Ankara, Konya, Kastamonu, Çankırı ve İstanbul'da sahnelenecek.

Öte yandan oyunla ilgili olarak Haydar Kurşun ve ekibini kabul eden Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, sanatsal etkinliklerin ilçedeki kültürel yaşama katkı sağladığını belirterek tiyatro ekibine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi