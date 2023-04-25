Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki Meydan Cafe’de gerçekleştirilen basın toplantısına Milletvekili Adayları Fehmi Güney, Salim Yıldırım ve Rıdvan Alca, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, BBP Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş, Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Yücel, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemize, milletimize, Çorum'a ve Türk-İslam dünyasına hayırlı olmasını temenni ederek, partisinin milletvekili adaylarına başarılar diledi.

Daha sonra söz alan BBP Çorum 1. Sıra Milletvekili adayı iş insanı Fehmi Güney, Türkiye’nin Cumhuriyeti’nin 100. yılında tam bağımsızlık yolunda önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Bu minvalde, tüm stratejik alanlarda yerli ve milli üretime yönelmiş, özellikle savunma sanayi alanında olağanüstü projeler gerçekleşmiştir. Akabinde, enerjide yapılan önemli proje ve yatırımlarla dışa bağımlılığı ciddi oranda azalmıştır. Diğer taraftan sanayi yatırımları, turizm yatırımları, teknoloji yatırımları, hava, kara ve deniz ulaşımına ve altyapıya yapılan yatırımlar, sağlık ve eğitime yapılan yatırımlar, tarım yatırımları, yurtdışı yatırımları, ekonomi alanında yapılan düzenleme ve yatırımlar, Doğu Akdeniz’de müttefik ülkelerle yapılan münhasır bölge sözleşmeleri, askeri ve stratejik alanların ve sınırların korunması, bu bölgelerde fosil atık ve gaz çıkarma projeleri gibi velhasıl tüm dünyanın dikkatini çeken topyekûn kalkınma ile birlikte her gün gelişen ve güçlenen Türkiye'miz var” dedi.

Ayağa kalkan ülkeyle birlikte, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye’nin askeri, ekonomik ve stratejik alandaki yatırımlarının yatırımlarının birçok Batılı ülkede rahatsızlık yarattığını dile getiren Güney, “Türkiye'yi hedefine koyan Batılı ve düşman ülkelerin emperyalist güçlerle birlikte hareket ederek, bazı komşu ülkelerimizi Türkiye'ye karşı kullanmaları, bu ülkelerde yarattıkları terör grupları ve içerideki maşalarla birlikte Türkiye'yi bölme planları yaptıklarını açık ve net olarak görüyoruz. Böyle bir süreçte ülkemizde 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde milletimizin hür iradesinin son derece önemli olduğunu buradan kıymetli hemşehrilerime özellikle vurgulamak istiyorum.

Ülkemizin bekası, devletimizin istiklal, milletimizin istikbali öncelenerek, yerli, milli ve manevi kavramlar ve değerler üzerinde buluşturan ilkeler ittifakı diye tabir ettiğimiz Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi olarak önceliğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçmektir. Akabinde de meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın kazanmasıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi etkileyen asrın deprem felaketinde yaraların sarılmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak gelinen süreçte BBP olarak Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını ancak kendi ad, amblem ve adayları ile milletvekili genel seçimine katıldıklarını belirten Fehmi Güney, tüm Çorumlulardan milletvekilliği seçiminde partilerine destek beklediklerini, hedefinin refah içerisinde huzurlu, güvenli ve mutlu bir Çorum için hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi.

BBP Milletvekili Adayları Salim Yıldırım ve Rıdvan Alca’nın da görüşlerini dile getirdiği toplantıda Güney, merhum Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı ile ilgili devam eden dava süreci, HÜDA-PAR ile AK Parti arasında varılan anlaşma gibi konularda da sorulara yanıt verdi.

(Volkan SINAYUÇ)