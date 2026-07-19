Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Recep Yolyapar (70) bugün saat 11.00 sıralarında Çorum’daki evinde hayata veda etti.

İş elbiseleri imalatı ile uğraşan hazırelbiseci esnafından Recep Yolyapar, iki yıla yakın süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Merhum Kemal Yolyapar ve merhume Suade Yolyapar’ın oğulları, merhum Yaşar Yolyapar, Mehmet Yolyapar ve merhum Ahmet Yolyapar’ın kardeşleri, İsmail Yolyapar ve merhum Mustafa Yolyapar’ın ağabeyleri, Sema Yolyapar’ın eşi, Ahmet Yolyapar ve Demet Yolyapar Öztürk’ün babaları, İzlem Yolyapar ve Gürol Öztürk’ün kayınpederleri, Can Yolyapar ve İpek Öztürk’ün dedeleri olan Recep Yolyapar’ın cenazesi, yarın ( 20 Temmuz Pazartesi) saat 11.30'da Çorum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınarak Akşemseddin Camine getirilecek. Daha sonra öğle namazına müteakip Akşemseddin Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumeazar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.