Merhumun cenazesi 22 Mart Cumartesi günü Kutluca Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Almanya’da gurbetçi olarak çalışıp memleketine dönen Recep Göne, yıllar önce kurduğu Göne Plastik Fabrikası ile Çorum’a kazanım sağlarken, inşa ettiği Gülüm Düğün Salonu’yla da farklı alanlardaki yatırımlarını devam ettirmişti. En son köyünde güneş enerji santrali kuran Göne, son yıllarda yakalandığı alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ