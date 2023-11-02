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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü, sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçı Konya bölgesi A klasman hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 13.30’da başlayacak maçta Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Egemen Savran ile Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler yapacak. Sakarya’dan Levent Gümüşdere de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

1 GALİBİYET 4 BERABERLİK

37 yaşındaki Raşit Yorgancılar’ın hakemlik kariyerinde en çok maçına çıktığı takım Bucaspor, ikinci takım ise Ahlatcı Çorum FK. İzmir ekibinin 6 maçını yöneten Raşit Yorgancılar, Ahlatcı Çorum FK’nın ise 5 maçında düdük çaldı. Ahlatcı Çorum FK, Raşit Yorgancılar’ın yönettiği maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken, tek galibiyetinde, geçen sezon evinde Arnavutköy Belediye’yi 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı takım, doktor olan Raşit Yorgancılar’ın yönettiği diğer maçlarda ise sırasıyla 2020-2021 Sezonunda, Ankara Demirspor’la deplasmanda 2-2, 2021-2022 Sezonunda Bodrum FK ile Çorum’da 1-1, geçen sezon sahasında Afyonspor’la 2-2, Menemen FK ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

KEÇİÖREN DE BERABERE

Raşit Yorgancılar, Ankara Keçiörengücü’nün de 1 maçını yönetti. Başkent ekibi, Konyalı hakemin düdük çaldığı maçta geçen sezon, sahasında Altay’la 1-1 berabere kaldı.

EV SAHİPLERİ DAHA ÇOK KAZANDI

Raşit Yorgancılar, hakemlik kariyerinde bugüne kadar 103 klasman maçına çıktı. Bu maçların 53’ünü ev sahibi takımlar, 22’isini deplasman takımları kazanırken, 27 karşılaşma ise berabere bitti.

Yorgancılar bu sezon en son 6 Ekim’de oynanan ve 1-1 biten Kocaelispor-Erzurumspor FK maçını yönetti.