Ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin ile eski milli futbolcu, spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif’in düğünü için geldiği Çorum’da, Arca Çorum FK’nın ürünlerinin satıldığı Çorum FK Store’yi de ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Çorum FK Store Sorumlusu Savaş Özdemir’le sohbet eden ve takımla ilgili bilgi alan Rasim Ozan Kütahyalı, Çorum’u beğendiğini ifade ederken, “Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Umarım Çorum FK yeni sezonda şampiyon olup Süper Lig’e çıkar. Gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Kütahyalı, Çorum FK storeden 1 adet forma, 1 adet de svit tişört satın aldı.