Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen Serbian Youth International 2025 Badminton Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcularından Yağmur Koçak 1’i altın olmak üzere 3 madalya, Çağan Boyar ise 1 madalya kazandı.

KOÇAK İKİ KATEGORİDE 3 MADALYA KAZANDI

Yağmur Koçak, U13 kategorisinde, Ankaralı partneri Gönül Gülfem’le birlikte çift kadınlarda şampiyon olurken, U15 kategorisi karışık çiftlerde ise Erzincanlı rakibi Kağan Erçetin ile birlikte karışık çiftlerde ikinciliği elde etti. U15 kategorisi tek kadınlarda da üçüncü olan Yağmur Koçak böylece şampiyonayı 3 madalya ile tamamlamış oldu.

BOYAR’DAN BRONZ

Yine Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi öğrencilerinden Çağan Boyar da U13 kategorisi çift erkeklerde İstanbullu partneri Kadir Emre Yılmaz ile birlikte üçüncü olup ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Turnuvada, Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Eren Murat Güngör de milli takım antrenörü olarak görev yaptı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Barış Boyar, sporcularının turnuvada müsabaka disiplinini ve takım ruhunu en iyi şekilde yansıttıklarını ifade ederken, “Bu sonuçlar, ilçemizde ve ilimizde spora verilen emeğin ve istikrarlı çalışmanın bir yansımasıdır” dedi. Boyar, kulüp ve millî takım antrenörü Eren Murat Güngör başta olmak üzere emeği geçen tüm teknik kadro, katkı sağlayan federasyon çalışanlarına ve yöneticilerin yanı sıra kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.