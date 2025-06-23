Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Yaş Üstü Veteranlar Voleybol Turnuvası sona erdi. Şampiyonluk ipini Erdemli Tarım göğüsledi.

6 grupta 24 takımın katılımıyla başlayan ve 2.tur gruplarından sonra yarı final karşılaşmalarıyla devam eden turnuvada, yarı finalde As Motor’u 2-0 yenen Erdemli Tarım ile Sungurlu Belediye’yi aynı skorla geçen Osmancık Kaymakamlığı finale yükseldi.

Erdemli Tarım ile Osmancık Kaymakamlığı, Atatürk Spor Salonu’nda şampiyonluk maçına çıktı. Çorum voleybolunun önde gelen isimlerinden oluşan kadrosuyla güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Erdemli Tarım, 3 set üzerinden oynanan maçta ilk seti zorlanmadan 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine 25-17 üstünlük kuran Erdemli Tarım durumu 2-0’a getirdi.

İkinci seti olduğu gibi üçüncü seti de 25-17 kazanan Erdemli Tarım parkeden 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Osmancık Kaymakamlığı ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvada, Sungurlu Belediye’yi 2-0 mağlup eden As Motor ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.