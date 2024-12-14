Rehberlik Araştırma Merkezi’nin Müşavirlik hizmetleri kapsamında, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri (PDRH) Bölümü'ne bağlı psikolojik danışmanlar, Bayat’ta öğrencilere yönelik çeşitli seminerler ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirdi.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine “Sınır Koyma”, “Akran Zorbalığı” ve “Şiddet Önleme” konularında eğitim verilirken sağlıklı ilişkiler kurma ve zorbalığa karşı durma konusunda da bilgiler verildi. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine de benzer içerikte “Sınır Koyma”, “Sosyal Beceriler”, “Akran Zorbalığı” ve “Şiddet Önleme” konularını işleyen psikolojik danışmanlar 7. ve 8. sınıf öğrencilerine ise, LGS sınav sistemine dair bilgi vererek “Motivasyon “ve “Etkili Çalışma Yöntemleri” üzerine rehberlik hizmeti sundu.

Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Bölümü de ilçedeki eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla sınıf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde öğretmenlere ve okul yöneticilerine müşavirlik hizmeti sunularak, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için daha etkili bir öğretim süreci hedeflendi.

Bu kapsamlı çalışma kapsamında öğrencilerin eğitim hayatında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı daha bilinçli olmalarını ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarının sağlanması hedeflendi.

Editör: SELDA FINDIK