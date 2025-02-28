Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinden bazıları ramazan ayı süresince kapalı kalırken bazı tesisler ise iftar sonrasında hizmet vermeye devam edilecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Ramazan ayı süresince Belediyemize ait Sosyal Tesislerden Güngörmüşler Sosyal Tesisi ve Veli Paşa Hanı içerisinde bulunan restoran kapalı olacak. Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri, Kadeş Barış Meydanı Sosyal Tesisleri, Pirbaba Sosyal Tesisleri, Bedesten ve Veli Paşa Hanı içerisinde bulunan Veli Paşa Kahvecisi ise iftardan sonra hizmet vermeye devem edecek. Emekliler Lokali ise ramazan ayı süresinde saat 11.00 ile 18.00 arasında misafirlerini ağırlayacak.” denildi.

Editör: Haber Merkezi