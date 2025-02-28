Vatandaşın toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasında kolaylıklar sağlamaya devam eden Çorum Belediyesi Troy kart uygulamasını devreye aldı. İlk olarak bazı otobüslerde uygulamaya başlanan Tory kartla biniş imkanı kısa süre içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına entegre edilecek. Öte yandan Troy kartlar tüm KİOSK’larda kullanıma alındı. Troy Kart uygulamasının devreye girmesiyle birlikte Çorum’da toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için daha fazla seçenek sunulmuş olacak.

Editör: HABER MERKEZİ