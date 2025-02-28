Çorum Teknokent Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Açılış konuşmalarının ardından Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İmamoğlu, Ar-Ge teşvikleri hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından etkinlik, masa toplantıları ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik güncel destekler ve teşvikler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Ayrıca, soru-cevap oturumu ile merak ettikleri konuları doğrudan yetkililere iletebildiler. Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösteren girişimciler, akademisyenler ve sanayiciler için büyük önem taşıyan bu etkinlik, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen katılımcılara büyük katkılar sağladı.

Editör: Haber Merkezi