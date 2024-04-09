Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını dileyen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Çorumlu Hemşehrilerim; On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak sevgiyi, kardeşliği, dostluğu ve mutluluğu paylaşma günü; toplum olarak da kaynaşma günü olan bayrama milletçe ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz”

Bayramların, birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkati çeken Milletvekili Oğuzhan Kaya: “Ramazan Bayramımızın dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizin hayır duasını almalı, küçüklerimizin bayram sevincine ortak olmalıyız. Ayrıca komşularımızla, ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek bayram neşesini paylaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayram’ını kutlayan Milletvekili Kaya, seyahat edecek vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ