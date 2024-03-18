Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde milli ara öncesinde oynanan 27.hafta maçları kıran kırana geçerken, alınan sonuçlar en çok Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor’a yaradı.

Lider Eyüpspor ve takipçisi Göztepe’nin Süper Lig’e yükselme yolunda büyük avantaja sahip olduğu ve artık gün saydıkları ligde, direkt play-off finaline kalacağı için üçüncülük yarışı ve play-off bileti mücadelesi adeta nefes kesiyor.

GENÇLER YENİDEN POTADA

Haftaya 45 puanla 3.sırada giren Kocaelispor, 27.haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’ne konuk olurken, Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan maçı 5 ve 45+1.dakikada Melih Bostan’ın attığı gollerle Başkent ekibi 2-0 kazandı. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 40’a yükseltti ve play-off için iyice umutlandı.

BANDIRMA YARA ALDI

Cumartesi günü, Ahlatcı Çorum FK’nın play-off yarışındaki rakiplerinden Bandırmaspor, sahasında lider Eyüpspor’a uzatmalarına 2-1 önde girdiği maçta 3-2 yenilmesi de Ahlatcı Çorum FK’nın yararına oldu.

ÇORUM FK’DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Ayın gün, Manisa FK’yı konuk eden Ahlatcı Çorum FK, ilk 8 dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 4-3 kazandı. Puanını 45’e yükselten Ahlatcı Çorum FK, günü aynı puanlı Kocaelispor’un averajla önünde 3.sırada tamamladı.

GÖZTEPE TAKILDI

Yine aynı günün kapanış maçında, 2.sıradaki Göztepe’nin sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalması az da olsa takipçilerini umutlandırdı. Puanını 32’ye yükselten Ankara Keçiörengücü düşme hattıyla arayı biraz daha açtı.

BODRUM İLE BOLUSPOR 1-1’LERİNİ ÇELMELEDİ

Play-off potasının yanı sıra lig üçüncülüğünü kovalayan Bodrum FK ile Boluspor arasında Pazar günü oynanan maçta da sipariş gibi bir sonuç çıktı. Boluspor, 19.dakikada Avramovski’nin golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Bodrum FK bu gole 22’de Gökdeniz ile cevap verdi. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 44’e Boluspor ise 43’e yükseltmesine rağmen iki takım da puan sıralamasında Ahlatcı Çorum FK’nın altında kaldı.

SAKARYA ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

Haftanın kapanış maçı, lig üçüncülüğünü kovalayan Sakaryaspor’la ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Altay arasında oynandı. Sakaryaspor. Ev sahibi olduğu maçı 35.dakikada penaltıdan Kasongo ve 57.dakikada Del Valle’nin golleriyle 2-0 kazandı. Yeşil-siyahlı ekip bu galibiyetle puanını 47’ye çıkarttı ve sıralamada üçüncülüğe yükseldi.

27.hafta maçlarının tamamlanmasından sonra lige 2 hafta milli ara verildi. Ligde 28.hafta maçları 2-4 Nisan tarihlerinde oynanacak.