Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği İl Birinciliği’nde son maçlar önceki gün Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Bu maçların ardından toplamda 53.5 puan toplayan Gençlikspor B takımı namağlup şampiyon olmayı başarırken, Çorum Yıldızları Spor Kulübü ise 40.5 puanla ikinci, 37 puan toplayan Gençlikspor A takımı üçüncü, 24 puanla Bayat Belediyespor ise dördüncü olarak tamamladı. İlk 4’ün dışında kalan Sevgi Evleri Spor Kulübü ise mücadelesi ile alkışı haketti.

Turnuvanın gol kralı 10 golle Gençlikspor B takımından Kübra olurken, aynı takımdan İlayda 9 golle ikinci, Nilaysu ise 8 golle gol krallığında üçüncülüğü elde etti.

Editör: RIFAT KARA