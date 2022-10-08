TFF 2.Lig’de, 9.hafta hafta maçları yarın oynanacak. Beyaz Grupta, “Birlikte başaracağız” parolasıyla, şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, kendi saha ve seyircisinin önünde, Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek.

6.haftada, Batman Petrolspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle oturduğu liderlik koltuğundaki yerini, 8.hafta sonunda da koruyan Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’i de mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de zirvede kalmaya devam etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, Mehmet Taşçı, Mehmet Akyüz, Atakan Cangöz, Burak Çalık ve Suat Kaya sakatlıkları nedeniyle, kaleci Bayram Olgun ve Ferhat Yazgan da cezalı oldukları için forma giyemeyecekler.

Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Ahmet Yıldırım’ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler cephesinde de hedef mutlak puan. Diyarbakır ekibinde, kart cezalısı Oğuz Çetinkaya ile sakatlığı süren eski Çorum FK’lı Ömer Bozan forma giyemeyecek.

Haftayı deplasmanda aldığı 2-0’lık Sivas Belediye galibiyetiyle kapatan 16 puanlı lider Çorum FK ile evinde Batman Petrolspor’u 2-0 mağlup eden 13 puanlı Amed Sportif Faaliyetler arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta, Gültek’in yardımcılıklarını ise Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Van bölgesinden Sercan Karaca da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

