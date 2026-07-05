Çorum’un tanınmış simalarından, 1980 öncesi CHP İl Genel Meclisi Üyesi, iş insanları Haydar Saran, Bektaş Yalçın ve Aydın İpek’in kayınpederleri olan Rahmi Toktaş (91), Cuma günü bir süredir tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhume Fadime Toktaş’ın eşi, Menekşe Yalçın, Meral Toktaş, Gönül Saran ve Hayat İpek ile merhume Solmaz ile Cengiz Toktaş’ın babaları Rahmi Toktaş’ın cenazesi, Cumartesi günü Tarhan köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.