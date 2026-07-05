Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında ilimizdeki yaz okulları ile ilgili çalışmalarla ilgili önemli bir toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanan “Yaz Okulu Etkinlikleri”ne ilişkin toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

Toplantıda, il genelinde yaz döneminde çocuklar ve gençlere yönelik yürütülecek değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimleri, akademik destek programları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, yaz okulu programlarının etkin, verimli ve erişilebilir bir şekilde yürütülmesine ilişkin planlamalar ele alındı.

İlimizdeki çocuklar ve gençlerin yaz tatilini güvenli, verimli ve nitelikli etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmaların, ilgili kurumların iş birliği içerisinde sürdürüleceği vurgulandı. Yaz okulu faaliyetleriyle çocuklarımızın akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunulması hedeflenirken; milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, sosyal yönleri güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, ailelerin sürece aktif katılımının çocukların gelişimlerini desteklemede önemli bir unsur olduğu belirtilerek, yaz dönemi boyunca çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerini destekleyecek çalışmaların titizlikle yürütüleceği ifade edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ