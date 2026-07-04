Çorum'un tanınmış mobilyacı esnafından Erol Bayar'ın kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi Ergün Bayar (65) bugün saat 11.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çorum'da yaşayan emekli Ergün Bayar'ın 8 ay önce hastalığının ortaya çıktığı ve oğlunun görev yaptığı İzmir'de tedavi gördüğü öğrenildi.

Melek Bayar'ın eşi, Halil Bayar ve Özlem Ayar'ın babaları, Ali Bayar, Sevim Fakı, Erol Bayar, Veli Bayar ve Erdal Bayar'ın kardeşleri olan Ergün Bayar'ın cenazesi, Pazartesi günü saat 10.00'da Üçköylüler Derneği'nden alınarak Üçköy'de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.