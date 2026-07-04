Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır bugün (4 Temmuz 2026 Cumartesi günü) Çorum’a gelecek.

Milli Yol Partisi Çorum İl Başkanı ve MYK Üyesi Feyzullah Vatansever, İl Teşkilat Başkanı Ömer Keleş ile birlikte Genel Başkan Remzi Çayır’ın Çorum programıyla ilgili bilgiler verdi.

İl Başkanı Vatansever, Genel Başkanları Remzi Çayır’ın saat 11.00’de Şöhret Aspava’da düzenleyeceği kahvaltılı basın toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

Toplantıda Çorum’un ve ülkenin geleceğine dair istişarelerde bulunacaklarını da dile getiren Feyzullah Vatansever, tüm teşkilat mensuplarını, dava arkadaşlarını, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile tüm Çorum halkını programa katılmaya davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK